السفير الإيراني في مسقط: الناخبون لبوا نداء الوطن والقائد

العالم - خاص بالعالم

وأجرى مراسلنا لقاءا قصيرا مع سعادة سفير الجمهورية الإسلامية لدى مسقط "موسى فرهنك" حيث أكد الأخير أن الناخبين توافدوا على صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن وقائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي ليدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14.

وأضاف سعادة السفير أن الحضور المكثف في صناديق الاقتراع إن دل على شيء إنما يدل على أهمية الانتخابات الرئاسية في ايران مشيرا الى أن الانتخابات جرت في أجواء هادئة جدا ودون أي عوائق.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..