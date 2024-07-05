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السفير الإيراني في مسقط: الناخبون لبوا نداء الوطن والقائد

الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الإخبارية في سلطنة عمان مواصلة عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 14 في العاصمة مسقط وتوافد الجالية الإيرانية الى صناديق الاقتراع رغم حرارة الطقس.

العالم - خاص بالعالم

وأجرى مراسلنا لقاءا قصيرا مع سعادة سفير الجمهورية الإسلامية لدى مسقط "موسى فرهنك" حيث أكد الأخير أن الناخبين توافدوا على صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن وقائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي ليدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14.

وأضاف سعادة السفير أن الحضور المكثف في صناديق الاقتراع إن دل على شيء إنما يدل على أهمية الانتخابات الرئاسية في ايران مشيرا الى أن الانتخابات جرت في أجواء هادئة جدا ودون أي عوائق.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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