الجبهة الشعبية ترفض تصريحات بن فرحان بنشر قوات دولية في غزة

العالم - فلسطين

وقالت الجبهة، في تصريح صحفي، في تعقيب على تلك التصريحات: إن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مستقبل وشكل السلطة الحاكمة في قطاع غزة.

وأضافت: تعتبر أي محاولة لنشر قوات دولية في غزة، سواء بقرارٍ أممي أو بدونه، بمثابة محاولة لفرض وصاية أو احتلال جديد للقطاع، وهو أمر لن يقبله الشعب الفلسطيني بأيّ حالٍ من الأحوال.

وكان الوزير السعودي قد قال إنه لا يمكن رؤية أي مؤشر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي، مهمتها دعم السلطة الفلسطينية.

وأضاف، في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد: نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين، مؤكداً أن الأولوية هي لإيجاد طريق لوقف النار بغزة.

وقد طالبت الجبهة الشعبية بضرورة أن تنصبّ الجهود العربية والدولية على القضايا الجوهرية التي تهم الشعب الفلسطيني، وهي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وكسر الحصار الجائر المفروض على القطاع منذ سنوات.

وقالت: إن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيتصدون بقوة لأيّ ترتيبات أو مخططات دولية تجري من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، وبدون مشاركته الفعلية والفاعلة، أو أيّ محاولات لاستبدال الاحتلال بقواتِ دولية.

وسبق أن أعلنت فصائل فلسطينية رفضها لأي قوة دولية أو عربية تدخل قطاع غزة، وقالت إنها ستكون غير مقبولة وبمثابة قوة احتلال.