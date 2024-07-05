شاهد.. اندلاع حريق ضخم بالجامعة الأمريكية‬⁩ في بيروت

العالم _ لبنان

وقالت وسائل إعلام محلية، أنّ الحريق ناجم عن عطل في محوّل كهربائي.. وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من المبنى.

يذكر ان الجامعة الأميركية في بيروت‏ ومعروفة اختصارا (AUB)، هي جامعة خاصة مستقلة مسجلة في نيويورك ولها حرم جامعي في بيروت. يحكم الجامعة مجلس أمناء خاص ومستقل ويقدم برامج تعليمية تؤدي إلى نيل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وافتتحت في 3 ديسمبر 1866، وتقع في منطقة رأس بيروت في العاصمة اللبنانية.

جدير بالذكر أن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت نظموا قبل نحو شهرين وقفة تضامنية في امتداد الحراك الطلابي العالمي المساندة لفلسطين والمنددة بمجازر الاحتلال في قطاع غزة.