باقري كني: بعض الدول الغربية لم تحافظ على حق الايرانيين بالمشاركة في الانتخابات

العالم _ ايران

واعتبر باقري في حديث للصحفيين، الانتخابات مهرجانا يجسد السيادة الإسلامية في إيران ليتمكن الشعب من خلالها من تقرير مصيرهم.

وأضاف: إن كندا التي تتشدق بحقوق الانسان وقفت بوجه الشعب الايراني وحقه في المشاركة في الانتخابات ولم تسمح لاجراء الانتخابات فيها كما إنها وضعت حرس الثورة الاسلامية في قائمة الجماعات الارهابية تماشيا للصهاينة والارهابيين.

وتابع: إن الايرانيين المقيمين في بعض الدول الاوروبية والغربية واجهوا الاسبوع الماضي بعض المشاكل للمشاركة في الانتخابات حيث قام بعض الاشخاص باللجوء إلى العنف لعرقلة مشاركة الإيرانيين في الانتخابات وإن هذه الدول لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.