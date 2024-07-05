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وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

وزير الخارجية البريطاني الجديد يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني الجديد، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك في أول تصريح له فيما يخص العدوان الإسرائيلي على غزة بعد توليه المنصب.

العالم - أوروبا

وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر كشف اليوم الجمعة عن أعضاء حكومته الجديدة، وذلك غداة الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال واضعا نهاية لـ14 عاما من حكم المحافظين.

وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتوحيد المملكة المتحدة وإعادة بنائها، وإحداث التغييرات التي وعد بها حزب العمال خلال حملته الانتخابية.

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