بالفيديو.. تعرف على الرئيس الإيراني المنتخب

العالم - خاص بالعالم

وأفادت وزارة الداخلية بأن السيد بزشكيان فاز بنحو خمسة وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين مقابل خمسة وأربعين بالمئة للسيد جليلي.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة تسعة وأربعين فاصل ثمانية بالمئة.

وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من ثلاثين مليونا وخمسمئة وثلاثين ألف صوت حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن أكثر من ستة عشر مليونا وثلاثمئة وثمانين الف صوت وجليلي على أكثر من ثلاثة عشر مليون مليون صوت وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.



نبذة عن مسعود بزشكيان..

الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان هو من مواليد عام الف وتسعمئة وأربعة وخمسين وينحدر من مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران. ويحمل شهادة في الطب اختصاص جراحة القلب.

أبرز المناصب..



أما أبرز المناصب التي تولاها السيد بزشكيان خلال مسيرته المهنية فهي رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية من عام الف وتسعمئة واربعة وتسعين وحتى عام ألفين.



ومن ثم أصبح مساعدا لوزير الصحة الإيراني حتى عام الفين.



وبعد ذلك كان وزيرا للصحة حتى عام الفين وخمسة. ومن ثم انتقل إلى البرلمان الايراني ممثلا عن مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الغربية من عام الفين وثمانية وحتى الفين واربعة وعشرين.



قبل أن يتولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان من عام الفين وستة عشر وحتى الفين وعشرين.



أبرز مواقف و رؤى

أما أبرز مواقف و رؤى المرشح مسعود بزشكيان فهي متابعة شؤون الشعب والبلاد في مختلف القطاعات وحلحلة مشاكل البلاد باعتماد وحدة الصف والتعاون.



كما أكد بزشكيان على أهمية إيلاء الاهتمام بدور جيل الشباب في بناء المستقبل وشدد على أن العلاقات الدولية أمر ضروري لتنمية البلاد وخفض التوتر.



ومن أبرز خططه يمكن الإشارة أيضا إلى بذل السعي لكسر حاجز الحظر والحصار المفروض على البلاد. وكذلك إعلانه حرية الاعلام وتشكيل حكومة للاستماع لصوت الشعب وتلبية مطالباته.