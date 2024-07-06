منصور: نجاح الانتخابات الإيرانية دليل على الديمقراطية والشفافية +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وأضاف منصور أن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد فترة وجيزة من استشهاد الرئيس الإيراني الراحل، السيد إبراهيم رئيسي، في حادثة تحطم الطائرة، يعد دليلاً على قوة نظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار منصور إلى أن تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشهد لها في تجاوز الأزمات، مؤكدًا أن نجاح العملية الانتخابية وانتخاب رئيس جديد في فترة وجيزة أثبت قوة النظام الإيراني ومدى الشفافية والديمقراطية التي يتمتع بها، كما أفشل وبدد التشكيك الغربي ومراهنته على دخول إيران في حالة فوضى بعد حادثة تحطم الطائرة.

وشدد منصور على أن من يعول على أن إيران ستبتعد عن مبادئ الثورة الإسلامية فهو مخطئ، لأن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، سواء كان إصلاحيًا أو محافظًا، سينظر دائمًا إلى مصلحة إيران العليا أولاً.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة متفوقا على منافسه سعيد جليلي.

وأفادت وزارة الداخلية بأن بزشكيان فاز بنحو 45 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 44 بالمئة للسيد جليلي. وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الـ14 تسعة وأربعين فاصل ثمانية بالمئة.

وأحصى مسؤولو الانتخابات أكثر من 30 مليونا و530 ألف صوت حصل بزشكيان منها على ما يزيد عن أكثر من 16 مليونا و380 ألف صوت وجليلي على أكثر من ثلاثة عشر مليون صوت وفق نتائج نشرتها وزارة الداخلية.

