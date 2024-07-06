بايدن: لن أنسحب من السباق الانتخابي إلا في هذه الحالة!

العالم-الاميركيتان

وأضاف: "أنا الرجل الذي أوقف بوتين. لم يعتقد أحد أن بإمكانية تحقيق.. أنا الرجل الذي وحّد 50 دولة في أوروبا وخارجها لمساعدة أوكرانيا".

وتابع: "أنا أدير العالم، أنا الرجل الذي أوقف بوتين.. ولن أنسحب من السباق الانتخابي".

كما أكد بايدن ثقته في قدرته على إدارة البلاد بشكل فعّال، واستذكر إنجازاته على الساحة الدولية وبينها حشد حلف "الناتو" وتشكيل تحالف المحيط الهادئ AUCUS.

وقال بايدن البالغ من العمر 82 سنة إنه لن ينحسب من حملته الانتخابية إلا إذا "نزل الله عز وجل من السماء وقال افعل ذلك" معتبرا أنه يمتلك خطة تتابعية، وواثق من قدرته على الرئاسة ثانية.