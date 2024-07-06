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بايدن: لن أنسحب من السباق الانتخابي إلا في هذه الحالة!

بايدن: لن أنسحب من السباق الانتخابي إلا في هذه الحالة!
السبت ٠٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تفاخر الرئيس الامريكي جو بايدن بنفسه خلال حوار مع مذيع abc وأجاب على سؤال في المقابلة حول "قدرته عاى تأدية واجباته الرئاسية في السنوات الأربع المقبلة"، وقال: "أنا من أعاد تجميع "الناتو"، ولم يعتقد أحد أنني أستطيع توسيعه".

العالم-الاميركيتان

وأضاف: "أنا الرجل الذي أوقف بوتين. لم يعتقد أحد أن بإمكانية تحقيق.. أنا الرجل الذي وحّد 50 دولة في أوروبا وخارجها لمساعدة أوكرانيا".

وتابع: "أنا أدير العالم، أنا الرجل الذي أوقف بوتين.. ولن أنسحب من السباق الانتخابي".

كما أكد بايدن ثقته في قدرته على إدارة البلاد بشكل فعّال، واستذكر إنجازاته على الساحة الدولية وبينها حشد حلف "الناتو" وتشكيل تحالف المحيط الهادئ AUCUS.

وقال بايدن البالغ من العمر 82 سنة إنه لن ينحسب من حملته الانتخابية إلا إذا "نزل الله عز وجل من السماء وقال افعل ذلك" معتبرا أنه يمتلك خطة تتابعية، وواثق من قدرته على الرئاسة ثانية.

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