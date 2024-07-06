شاهد.. كاميرا العالم في موقع المجزرة الاسرائيلية الاخيرة في مخيم النصيرات

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في غزة الزميل محمد البلبيسي: جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين، انا الان في المنطقة الوسطى، مخيم النصيرات، هذا المكان الذي تعرض الى عدد كبير من الغارات الاسرائيلية على غرار الايام الماضية، نتحدث عن استشهاد اكثر من 25 مواطنا فلسطينيا بإستهداف عدد من المنزل، منزل لعائلة الخطيب، منزل لعائلة ابو شكيان منزل لعائلة ابو جحجوح، معظم هؤلاء الشهداء هم من الاطفال والنساء وايضا الحديث عن وجود شهداء يعملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا خلال غارة في منطقة المغازي، وايضا هذا المنزل كان يتواجد فيه عدد كبير من المدنيين وهناك كان صحفي فلسطيني استشهد هو وعائلته في هذه الغارة الاسرائيلية.

واضاف مراسلنا: جيش الاحتلال ركز من قصفه خلال الساعات الماضية على المنطقة الوسطى تحديدا مخيم النصيرات، عدد كبير من الغارات الاسرائيلية في هذا المخيم، ويبدو ان الاحتلال يريد ان يكثف من غاراته على هذه المنطقة في ظل الحديث عن تقدم في المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والاسرائيلي.

وتابع: هناك محاولات حثيثة في البحث عن ناجين والناس يعملون بايديهم لاخراج من هو تحت الانقاض من شهداء ومفقودين تحت هذا المنزل الذي قصف بصواريخ الاحتلال الاسرائيلي، لا يوجد معدات ولا اي امكانيات كبيرة او طواقم للدفاع المدني للعمل في هذا المكان بسبب النقص الحاد في المعدات الكبيرة لرفع الركام والبحث عن مفقودين.

وقال مواطن فلسطيني من اهالي المنطقة لمراسلنا: هذا بيت مدني آمن ليس فيه الا الاطفال ووالدتهم ووالدهم وجدتهم، وفجأة نزل عليهم صاروخ مجنح ودمر كل شيء، الاطفال اصبحوا اشلاء، فهل كان الطفل يحمل السلاح لمحاربة "اسرائيل" او هدد امنها او فعل لها شيئا؟

وقال آخر لمراسلنا: هذه مجموعة منازل تم تدميرها على رؤوس الاطفال والنساء فقط، لا يوجد الى مشهد عسكري، اكثر من 25 شهيدا اليوم فقط في منطقة النصيرات خلال عدة ساعات...

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