مخيم جنين سيشتاق لصوت رصاص الشيخ ياسين..+فيديو

العالم - خاص بالعالم

ويقول الاهالي أن مخيم جنين سيشتاق لصوت رصاص الشيخ ياسين، احد مقاتلي المخيم.

وقالت مراسلتنا في مخيم جنين الزميلة راية عروق: إلتقينا به قبل نحو شهر، لم يكن يعلم حينها بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيقتله خلال تواجده في أزقة المخيم.

وكان الشهيد الشيخ ياسين قد قال لمرسلتنا في مقابلة سابقة: نحن كمقاتلين العيد فرحة أمرنا بها ربنا ويظل من شعائر ربنا ويجب ان نقيمها، ونوجه سلامنا ومعايدتنا لأهلنا في غزة ولأهلنا في المخيم ولشهدائنا واسرانا وجرحانا.

لا حياة اليوم في جنين، اضراب عام في المدينة حدادا على ارواح الشهداء.

سبعة فلسطينيين قتلهم الاحتلال في مواقع عدة بمدينة جنين ومخيمها، اثنان منهم اشقاء قال جيش الاحتلال في بيان مشترك مع الشاباك أنهما مسؤولان عن تفجير آلية "نمر" قبل عدة ايام، برفقة الشهيد نضال العامر الذي قتلته ايضا قوات خاصة اسرائيلية قبل يومين.

وقال الباحث والمحلل السياسي نزار نزال لقناة العالم: واضح تماما ان سياسة الاسرائيليين اليوم تغيرت كثيرا بفعل السابع من اكتوبر واصبحت تكتيكات عسكرية اسرائيلية واستراتيجيات لها علاقة بعدم الاجتياح الشامل ولفترات زمنية طويلة تعتمد اعتمادا كليا على المعلومة وعلى اجهزة الامن الاسرائيلية في حال توصلت الى معلومة او الى معلومة ذهبية كما يقال مباشرة يقوم سلاح الجو الاسرائيلي او وحدات خاصة بتنفيذ عمليات.

واضاف نزال: المرحلة المقبلة بتقديري أنه سيكون هناك استخدام لسلاح الجو بغض النظر عن عدد الشهداء او الدمار او الخراب، القضية قضية قتل لهؤلاء المقاتلين.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" فإن الاحتلال الاسرائيلي استخدم القصف الجوي نحو 30 مرة في الضفة الغربية، بعد السابع من اكتوبر...

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