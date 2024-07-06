برقيات التهنئة تتقاطر الى الرئيس بزشكيان فور اعلان فوزه.. وهذه ابرزها

العالم - خاص بالعالم

فما أن أعلن فوز مسعود بزشكيان برئاسة الجمهورية في إيران حتى تقاطرت برقيات التهنئة من قادة ورؤساء مختلف دول العالم.

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أعرب عن تطلعه للاستمرار في تنمية العلاقات المشتركة ومواصلة التنسيق في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي. فيما أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن حرصه على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بين البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.

الرئيس السوري بشار الأسد شدد على أهمية تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.

أما أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح فقد أعرب عن تمنياته لإيران بالمزيد من الرقي والازدهار، فيما تمنى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس المنتخب بزشكيان التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أعرب عن تمنياته للرئيس المنتخب بالتوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه، كما أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تطلعه وحرصه على إقامة علاقات طيبة تقوم على اساس التعاون مع إيران.

على الصعيد الدولي أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطلعه إلى زيادة مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات، فيما أعلنت الحكومة الفنزويلية عن استعدادها لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في الفترة الجديدة.

وفي باكستان وصف الرئيس آصف علي زرداري العلاقات بين طهران وإسلام آباد بالأخوية، معربا أمله بتعزيزها خلال فترة رئاسة بزشكيان، بينما أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تطلعه إلى التعاون الوثیق مع الرئيس الجديد لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد لصالح الشعب والمنطقة.

في حين أكد الرئيس الاذربيجاني الهام علييف أن بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات المشتركة مع ايران والتي تعود الى الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والأخوة.