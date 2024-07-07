شاهد.. عشرات الآلاف يتظاهرون لاسقاط حكومة نتنياهو

العالم _ مراسلون

يائير لبيد وبني غانتس زعماء المعارضة الاسرائيلية طالبوا أثناء مشاركتهم التظاهرات بالإسراع بإبرام صفقة تبادل واستعادة المحتجزين لان الوقت ينفذ ونتنياهو يخاطر بأمن كيانهم.

وقال وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس: انت تعلم مثلي منذ المبادرة السابقة فقدنا العديد من الاسرى الذين ماتوا في الأسر. الان ليس الوقت لألعاب الايغو مع وزير الدفاع. الأسرى ليس لديهم الوقت.

ورغم الحديث مؤخرا عن انفراج يتعلق بصفقة التبادل أمهات وعائلات المحتجزين الاسرائيليين يواصلون صراخاتهم بوجة نتنياهو وحكومته لفقدانهم الثقة بهم وللمطالبة بعدم وضع العراقيل والعقبات أمام إبرامها لمصالح شخصية على حساب أبنائهم وعائلاتهم المحتجزة الذي فشل نتنياهو وجيشة الحربي باستعادتهم.

وتشهد تل ابيب والقدس المحتلة كبرى التظاهرات كما شهدت عدة مناطق ومدن داخل الكيان المحتل تظاهرات تطالب باسقاط نتنياهو وحكومتة التي اعطت الضوء الاخضر للشرطة باستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يتعرضون للضرب والسحل والاعتقال في ظل المحاولات لاغلاق طرق وشوارع رئيسية من قبلهم.

يحاولون ان يشكلون الضغط لأنهم على يقين وقناعة بان حكومة بنيامين نتنياهو ستكون العقبة الأكبر لإتمام اي صفقة تبادل واطلاق سراح واستعادة ابناءهم المحجزين من قطاع غزة.