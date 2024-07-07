مدير CIA يتوجه إلى قطر للمشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة

العالم - الأميركيتان

وجاء في تقريرٍ أميركيّ، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أنهُ سيحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء القطري، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الصهيونية (الموساد) ديفيد بارنيا، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، عن مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، أن "هناك "فرصة حقيقية في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق". مما يعكس التغير الكبير، في الموقف الإسرائيلي مقارنةً بمواقف "إسرائيل" السابقة، ورفضها لوقف إطلاق النار أو حتى إدخال المساعدات الإنسانية".

وكانت حماس قد كررت مطالبتها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى، إلا أنّ نتنياهو، رفض ذلك بشكلٍ قاطع، حيث كان يُصِرُ على عدم إنهاء الحرب حتى تحقيق أهدافه المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

كما نقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصدر أجنبي لم تسمه، قوله إن "إسرائيل" قدمت مطالب جديدة قد تؤدي إلى عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإطالة أمدها.

وتكاثفت الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وقطر، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى في غزة، على مدى الأيام القليلة الماضية، ذلك أنّ الإدارة الأميركية تحاول جاهدةً التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.