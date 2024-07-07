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كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر

كلمة للسيد نصر الله في احتفال تأبين الشهيد القائد محمد ناصر
الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الاحتفال التأبيني الذي يُقام تكريما للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر(ابو نعمة)، وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة الرابعة عصرا.

العالم - لبنان

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