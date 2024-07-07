الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد حماس.. حركة أنصارالله تفتتح ممثلية لها في العراق

بعد حماس.. حركة أنصارالله تفتتح ممثلية لها في العراق
الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

بعد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، تفتتح حرکة أنصار الله (حكومة صنعاء) مقراً لها في العاصمة العراقية بغداد.

العالم - العراق

وقالت مصادر عراقية إن حكومة صنعاء افتتحت مقراً لها في منطقة الجادرية ببغداد بعد أن انتشرت في الشهر الماضي أخبار اتخاذ حركة حماس خطوة مماثلة وفتح مقر لها في بغداد.

وزار يوم الجمعة، ممثل أنصارالله في العراق، أبو إدريس الشرفي، مقر حزام بغداد للحشد الشعبي وأشاد بالحشد الشعبي وشكر فصائل "المقاومة الإسلامية" قائلاً إنهم يثنون على أدائهم مهامهم مع كثرة التحديات والمصاعب الأمر الذي يدل على مدى إيمانهم بقضيتهم.

وأضاف أبو إدريس الشرفي أنهم وحدة لا تنفصم رغم محاولات تجزئتهم وأنهم سيبقون متحدين ومعاً ولن يهزهم شيء.

روابط ذات صلة

اليمن.. اختتام جولة مفاوضات الأسرى بمسقط

البحرية الامريكية:لم نخض مثل معركة البحر الاحمر منذ الحرب العالمية الثانية