بعد حماس.. حركة أنصارالله تفتتح ممثلية لها في العراق

العالم - العراق

وقالت مصادر عراقية إن حكومة صنعاء افتتحت مقراً لها في منطقة الجادرية ببغداد بعد أن انتشرت في الشهر الماضي أخبار اتخاذ حركة حماس خطوة مماثلة وفتح مقر لها في بغداد.

وزار يوم الجمعة، ممثل أنصارالله في العراق، أبو إدريس الشرفي، مقر حزام بغداد للحشد الشعبي وأشاد بالحشد الشعبي وشكر فصائل "المقاومة الإسلامية" قائلاً إنهم يثنون على أدائهم مهامهم مع كثرة التحديات والمصاعب الأمر الذي يدل على مدى إيمانهم بقضيتهم.

وأضاف أبو إدريس الشرفي أنهم وحدة لا تنفصم رغم محاولات تجزئتهم وأنهم سيبقون متحدين ومعاً ولن يهزهم شيء.