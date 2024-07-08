في ذكرى اغتياله.. غسان كنفاني في سطور +فيديو

العالم - خاص بالعالم

لست المقاومة قشرة هي ثمرة لزرعة ضاربة جذورها عميقا في الأرض واذا كان التحرير ينبع من فوهة البندقية، فأن البندقية ذاتها تنبع من إرادة التحرير.

هذا جزء من تاريخ غسان كنفاني الأديب المقاوم الذي أخاف الاحتلال بكلماته عن البندقية.

لم يتوقع كنفاني أن تكون كلماته تحت رصد الاحتلال، اغتيل في بيروت برفقة إبنة شقيقته لميس على يد الموساد الإسرائيلي عم 1972.

الارتباط بين الأدب والمقاومة تجلي في مؤلفاته التي تناولت قضية فلسطين والنضال والتهجير والمخيمات.

باغتيال غسان تظهر قيمة الكلمات وخطرها على الاحتلال الإسرائيلي وهو الذي كتب ذات يوم، كل قيمة كلماتي كانت في أنها تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح وإنها تندحر الآن أمام شروق الرجال الحقيقين الذين يموتون كل يوم ي سبيل شيء أحترمه.

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