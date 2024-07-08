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حماس: تصعيد الاحتلال عدوانه على أحياء غزة إمعان في حرب الإبادة

حماس: تصعيد الاحتلال عدوانه على أحياء غزة إمعان في حرب الإبادة
الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصعيد جيش الاحتلال عدوانه على أحياء مدينة غزة إمعانٌ في حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر 9 أشهر.

العالم - فلسطين

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن "العدو المتغطرس، الذي يمارس أبشع صور العدوان والانتهاكات ضد المدنيين العزّل، بدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية المتواطئة معه؛ لن يفلح في إخضاع شعبنا الصامد مهما صعَّد من جرائمه".

وأكدت أن "المقاومة الباسلة ستواصل تصدّيها البطولي لقواته الفاشية، حتى كسر العدوان ودحره عن ارضنا". وأضافت، "في الوقت الذي نحذر فيه من إقدام جيش الاحتلال على تصعيد مجازره بحق المدنيين، في ظل تدميره للقطاع الصحي وخروج المستشفيات عن الخدمة، فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

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