القوات اليمنية والعراقية تشترك في ضرب هدف حيوي في عمق كيان الاحتلال

العالم-اليمن

وأوضح العميد يحيى سريع متحدث القوات اليمنية، أن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا تحقيق العملية المشتركة هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني”.

وأكد أن القوات اليمنية ستواصل “تنفيذ العمليات مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وسبق أن نُفذت عدة عمليات عسكرية مشتركة بين القوات اليمنية والعراقية، وضربت عدة أهداف تابعة لكيان الاحتلال، وذلك ضمن عمليات مناصرة غزة.