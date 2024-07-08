الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات اليمنية والعراقية تشترك في ضرب هدف حيوي في عمق كيان الاحتلال

القوات اليمنية والعراقية تشترك في ضرب هدف حيوي في عمق كيان الاحتلال
الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الأحد، تنفيذ عملية مشتركة جديدة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت هدف حيوي في أم الرشراش في فلسطين المحتلة، التي يسميها الكيان "إيلات"، إنتصارا لغزة.

العالم-اليمن

وأوضح العميد يحيى سريع متحدث القوات اليمنية، أن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا تحقيق العملية المشتركة هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني”.

وأكد أن القوات اليمنية ستواصل “تنفيذ العمليات مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وسبق أن نُفذت عدة عمليات عسكرية مشتركة بين القوات اليمنية والعراقية، وضربت عدة أهداف تابعة لكيان الاحتلال، وذلك ضمن عمليات مناصرة غزة.

روابط ذات صلة

شاهد.. لهذا السبب تراجعت نسبة أرباح منتجات الكيان الاسرائيلي

إيهود باراك: طريق واحد يجبر نتنياهو على إنهاء 'حرب' غزة