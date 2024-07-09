طهران تستضيف معرضاً دولياً للمصاعد والسلالم المتحركة

العالم - مراسلون

العاصمة طهران استضافت المعرض الدولي الثالث عشر للمصاعد والسلالم المتحركة بحضور أكثر من مئة وثلاثين شركةً محليةً وأجنبية، حيث شهد عرض آخر الإنجازات في مجال المصاعد والسلالم المتحركة، والناقلات، والرافعات، والرافعات الشوكية، والممرات المتحركة، والتصاميم والتقنيات الجديدة على هذا الصعيد.

وقال رضا مفلح وهو مدير عام شركة إيرانية:"الغرض من مشاركتنا في المعرض هو التعريف بمنتجاتنا، والتعرف على محاصيل الشركات الأخرى المشاركة، وزيادة صادراتنا إلى دول أكثر، حيث نصدرها حالياً إلى الإمارات والبحرين".

وخلال المعرض عقدت لقاءات واجتماعات متخصصة بحضور وفود تجارية من باكستان والعراق وأفغانستان وسلطنة عمان بحضور نشطاء صناعة المصاعد والسلالم المتحركة. كما يشارك في المعرض ممثلون من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والإمارات.

وقال ولي الله كريمي، وهو مدير عام شركة إيرانية:"حضور الشركات الأجنبية إلى جانب الايرانية يساعد على تطوير صناعتنا ووصولها إلى المعايير العالمية وارتفاع نسبة الصادرات من خلال العقود التي نبرمها معهم في المعرض".

والى جانب معرض المصاعد والسلالم المتحركة، اقيم المعرض الدولي التاسع للأنابيب والتجهيزات والصمامات الصحية بمشاركة مئة واثنتين واربعين شركةً محليةً وأجنبية لتعزيز التعاون ونقل أحدث الخبرات والمعلومات والذي يتيح للمستثمرين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال، كما يسهم في توقيع عقود تجارية وتوسيع نطاق رجال الاعمال ومصادر التزود بكل ما تحتاجه مشاريعهم.

تهدف هذه المعارض الی توفير منصة مشترکة للمصنعين لعرض أحدث التقنيات واکتساب فهم أعمق لاتجاهات الصناعات المرتبطة.