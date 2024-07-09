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لأداء زيارة الأربعين..

توقعات بتوافد أکثر من 4 ملايين زائر عبر حدود إيران البرية مع العراق

توقعات بتوافد أکثر من 4 ملايين زائر عبر حدود إيران البرية مع العراق
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس هيئة النقل البري والطرق الإيرانية، داريوش أماني مشاركة أكثر من 4 ملايين و90 ألف زائر عبر الحدود البرية في مسيرة الأربعين هذا العام.

العالم إيران

وقال داريوش أماني: "هناك توقعات بمشاركة أكثر من أربعة ملايين و 90 ألف زائر عبر الحدود البرية الإيراني في مراسم مسيرة الأربعين الرائعة خلال هذا العام".

وأضاف: "بحسب نماذج التنبؤ والبيانات الواردة من الأنظمة الذكية لمركز إدارة الطرق في البلاد، من إجمالي عدد الزوار، فإن حصة الحركة من منفذ مهران الحدودي هي 45%، الشلمجة 26%، خسروي 15%، جذابة 9.5% وباشماق وتمرشين 2 و2.5% على التوالي.

وذكر رئيس هيئة النقل البري والنقل البري الإيرانية أن التوقعات المذكورة جاءت على افتراض أن حدود خسروي ستكون مفتوحة على مدار الساعة، وأضاف: "إذا تم تخفيض مدة نشاط حدود خسروي إلى 12 ساعة، ستزداد رغبة الزوار بالمرور عبر حدود مهران".

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