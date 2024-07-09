ماكرون يكشف عن الدول المعارضة لانضمام اوكرانيا الی الناتو

العالم - أوروبا

أصابع الاتهام في رفض إنضمام أوكرانيا للتحالف تشير إلى كل من الولايات المتحدة وألمانيا، هذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانوئل ماكرون.

وقال ماكرون:"هناك معارضة قوية من قبل الولايات المتحدة وألمانيا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لقد انزعج الأوكرانيون للغاية عندما استنتجوا أن الباب مفتوح في قمة فيلنيوس، ولكن ليس إلى هذا الحد. وأعتقد بأنه السيناريو نفسه بالنسبة لقمة واشنطن".

ولعل الأمر لا يقتصر على واشنطن وبرلين فمواقف دول 'الناتو' متضاربة إزاء انضمام أوكرانيا إلى الحلف. الكلام للرئيس البولندي أندريه دودا، الذي اعرب عن خيبة أمله بعد فشل مساعيه لتوحيد مواقف حلفائه إزاء ضم أوكرانيا.

ويعد السبب الرئيسي في رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو القلق من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الحرب في أوكرانيا، وعلى الجانب الآخر، هناك العديد من الحلفاء الآخرين الذين يزعمون أن روسيا لابد أن تثبت بوضوح أنها لن تكون قادرة على منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

أما بريطانيا الداعم الرئيس لانضمام أوكرانيا للناتو فإن رئيس وزرائها الجديد كير ستارمر، ينوي خلال ظهوره الأول دولياً، بواشنطن مواصلة الدعم البريطاني لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري.

وخلف الكواليس؛ تحركات مجرية يقودها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لوقف الحرب في أوكرانيا تتزامن مع تصريحات لأوربان مؤيدة لروسيا وهي تحركات تثير قلق الدول الأوروبية خاصة مع انتقال الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من بلجيكا إلى المجر قريباً.