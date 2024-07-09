حماس تدعو لمسيرات غضب بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة العودة

العالم - فلسطین

وقالت الحركة، في بيان، إن قصف المدرسة يعد إمعانا إسرائيليا بحرب الإبادة، وتأكيدا على مضي الاحتلال في جرائم القتل غير آبه بعواقب جرائمه، ولا بالقوانين والمعاهدات التي وُضعت لحماية المدنيين في الحروب.

ودعت حماس الشعوب العربية ومن سمتهم بشعوب العالم الحر إلى الحراك نصرة للشعب الفلسطيني، كما دعت أهالي الضفة الغربية إلى تفعيل كل أدوات الدعم للاشتباك مع "إسرائيل".

ودعت الحركة لمسيرات غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر، وللمطالبة بوقف الحرب المستمرة على القطاع المحاصر.

وقبل ساعات، قصف طيران الإحتلال الإسرائيلي بوابة مدرسة العودة التي تؤوي نازحين في خان يونس، كما استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبئ بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأسفر القصف عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 50 آخرين على الأقل، وفق وزارة الصحة في غزة.