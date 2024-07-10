شاهد.. عاصفة من نوع آخر تضرب حكومة نتنياهو؟!!

العالم - خاص بالعالم

مع اقتراب العدوان الاسرائيلي على غزة من نهاية شهره التاسع، تتزايد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية وبدأت الأصوات التي تطالب نتنياهو بالتنحي تتعالى.



وهدد وزير المالية سموتريش بتفكيك الحكومة ازا وافق نتنياهو على وقف دائم للحرب حيث اعتبر ذلك انتصارا لحماس، في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون إن الخلافات داخل الحكومة تتنامى وبن غفير وزير الامن القومي يبحث عن ذرائع لتفكيكها والذهاب الى انتخابات مبكرة لأبتزاز نتنياهو لقبول طلبه كعضو في المجلس الامني المصغر.

وقال المختص بالشأن الإسرائيلي حازم نجيب لمراسل العالم: "هناك تمزق في هذا الائتلاف كونه من يقوده هو بنيامين نتنياهو، ومن ضمن اعضاءه المتطرفين سموتريش وبن غفير، وهذا الأمر يقود الائتلاف إلى التفسخ".

وعادت قضية تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) لتشكل أزمة داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الحرب يوآف غالانت تعرض لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد الحريديم وتمديد الخدمة العسكرية اللذين يدعمهما غالانت وسط رفض حكومي.

وتهدد الأحزاب الدينية واليمينية المتحالفة مع نتنياهو بإسقاط حكومته، حال مضيه قدما في تجنيد الحريديم خاصة بعد قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، مما يزيد من الضغوط على نتنياهو.

وقال المحلل السياسي محمد زحايكه لمراسل العالم: "منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقطاعات واسعة في كيان الاحتلال تتظاهر وتناهض هذه الحكومة وتطالب باسقاطها والافراج عن الصهاينة الإسرائيليين، اضافة إلى حرب الحاخامات في محاولة تجنيديهم إلى المشاكل الاقتصادية الضخمة، إلى الذين تم تهجيرهم من مناطقهم سواء في الشمال أو الجنوب، إلى أن هذه الحكومة المتطرفة مازالت متمسكة بكرسي الحكم".

ووفقًا للمسؤولين، فإن رؤساء الائتلاف الحكومي لم يجتمعوا منذ فترة بسبب تلك الخلافات وبأن نتنياهو يقوم بأجراء أجتماعات فردية بسبب تغيب أعضاء الائتلاف الحاكم عن تلك الاجتماعات رغم دعوتهم.

خلافات الائتلاف الحاكم تتزايد، وفرص انهيار الحكومة ايضا تتزايد، فهل ينجح بنيامين نتنياهو بالحفاظ على منصبه رغم تضاءل الفرص.