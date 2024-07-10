في ذكرى الـ75 على التأسيس.. الناتو يتخذ هذا القرار.. ؟!!

العالم - خاص بالعالم

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن هذه المنحة ب 'الهبة التاريخية' التي تتضمن نظام باتريوت أميركيا جديدا، وقال إنها تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف شمال الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية، قائلا بنبرة حاسمة إن روسيا لن تنتصر.



وبذلك يكون الجديد في هذه الهبة الخماسية بطارية باتريوت التي أعلنت واشنطن عزمها على تقديمها لكييف، ذلك أن البطاريات الأربع الباقية تم الإعلان عنها سابقا.



هذه الهبة تأتي بعد مطالبات متكررة بهذا الشأن أطلقها في الأسابيع الأخيرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ألقى خطابا مساء الثلاثاء أمام معهد رونالد ريغن.



وحث زيلينسكي القادة السياسيين الأميركيين في واشنطن على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية لمساعدة بلاده ضد ما أسماه الغزو الروسي.



وقال زيلينسكي: "الجميع ينتظر نوفمبر. الأميركيون ينتظرون نوفمبر، وفي أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، يتطلع العالم بأسره نحو نوفمبر، والحق يقال إن بوتين أيضا ينتظر نوفمبر.. حان الوقت للخروج إلى العلن واتخاذ قرارات قوية ...حان الوقت للعمل وعدم الانتظار لشهر نوفمبر أو أي شهر آخر".



من جهته، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطابه أمام القمة أن الحلف لم يكن واجبا، بل هو نتيجة خيارات متعمدة وقرارات صعبة، وأضاف أن التكلفة الأكبر والخطر الأكبر سيكونان إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا، متعهدا بعدم السماح بحدوث ذلك.