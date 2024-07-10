الاحتلال يحول مخيم طولکرم الی منطقة لاتصلح للعيش

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بدأ وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش بتنفيذ وعوده التي تنص علی تحويل طولکرم الی مدينة خراب بتنفيذ عملية عسكرية اسرائيلية لم يسبق لها مثيل في الضفة الغربية المحتلة وفي الجهة المقابلة تتعهد اذرع المقاومة الفلسطينية بمخيم نور شمس بأن لا ترفع الراية البيضاء.

العبوات الناسفة أحد أهم الأسلحة الإستراتيجية التي تمتلكها المقاومة في مواجهة الجيش الاسرائيلي، وتطورها وطريقة التعاطي معها باتت هاجسا لدى الاحتلال فيحاول بطرق لا تمت للانسانية بصلة القضاء على المقاومة والحاق الضرر الكبير بالمدنيين الفلسطينيين.

دمار واسع وغير مسبوق في تاريخ الضفة الغربية خلفه جيش الاحتلال بعد اقتحام مخيم نورشمس على مدار 15 ساعة، حوّل جيش الاحتلال خلالها المخيم الى منطقة منكوبة لا تصلح للعيش حيث دمر البنية التحتية بشكل كامل وهدم المنازل.

وقال طفل من المخيم انه لن يترک المخيم حتی وان هدم الاحتلال بيته، فقد ولد في هذا المخيم و درس فيه وتربی فيه وعاش فيه، وخاطب الاحتلال قائلاً بأن هدم البيوت لن يکسر عزيمة الفلسطينيين.

بعد تصريح وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش الاخير، بوجوب تحويل طولكرم الى خراب، جاء رد الفلسطينيين في مخيم نورشمس بأننا لن نرحل ولن نعيد نكبتنا.