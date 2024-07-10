طهران.. مؤتمر الإدارة الاستراتيجية في مجال الاعمال والتنمية الاقتصادية

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وقال فرشيد وكيلي وهو أحد المشاركين في المؤتمر:"مجال نشاطنا هو إنتاج المنصات الخشبية التي اكتسبنا خبرة في هذا المجال منذ أكثر من 9 سنوات، بحيث نقدم النوع الأفضل من حيث الجودة والسعر للعملاء بما في ذلك شركات البتروكيماويات".

وقالت ستاره ملك رئيسي وهي احدی المشاركات في المؤتمر:"يمكن أن يكون هذا المؤتمر مفيداً جداً في تعريف المزيد من الشركات الإيرانية لتبادل الخبرات وتوطين المعرفة الموجودة في البلاد. لقد بدأنا نشاطنا في مجال آلات البناء وبناء الطرق منذ أكثر من 6 سنوات مع نهج خلق فرص العمل وريادة الأعمال".

شدد المشاركون في المؤتمر على أن الطريقة الرئيسية لتحسين كفاءة المؤسسة أو الشركة الاقتصادية هي زيادة فهم الموظفين حول البرنامج والأهداف وهو ما يتم توفيره من خلال الاستثمار والتدريب المستمر والتواصل المكثف مع الموظفين لتزويدهم بتجربة استثنائية تجعلهم ماهرين وفعالين.

وقال مصطفى اطمينان وهو ايضاً أحد المشاركين في المؤتمر:"قمنا في العام الماضي بتصدير حوالي 10 آلاف طن من المنتجات الزراعية إلى الدول المجاورة، ومن خلال الاعتماد على خبراء محليين تمكنا من الحصول على تركيبات الشاي والسكر المنكهة بالزيوت العطرية الطبيعية وتصديرها إلى دول مثل قطر والكويت والعراق".

وقال شهباز صديق وهو من المشاركين في المؤتمر:"بالنظر إلى الخلفية التاريخية لإيران ووجود الرموز القديمة، حاولنا الجمع بين الفن والذوق الإيراني مع الأساليب العالمية الحديثة في مجال إنتاج الذهب الزخرفي، وقد حظي هذا الأمر بتقدير كبير من قبل محبي الفن والتاريخ".

الإجراءات المبتكرة المبنية على المعرفة وإنشاء وتطوير ريادة الأعمال وتبادل الخبرات وتوطين المعرفة الموجودة في البلاد وإدخال كبار مديري الشركات القائمة على المعرفة للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا الحديثة من أهم أهداف هذا المؤتمر الوطني.