سفير سوريا يعلق على أول رحلة جوية من بلاده الى الرياض بعد 12 عاما

العالم-سوريا

الإعلان جاء في تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأربعاء، وورد فيه: "وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض صباح اليوم الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية.. وبهذه المناسبة أقامت شركة مطارات الرياض احتفالاً في مطار الملك خالد بحضور الدكتور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي".

وأكد سوسان وفقا لتقرير الوكالة أن "هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر".

وأشار إلى أن "عودة الطيران المنتظم بين سورية والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين"، وفقا لتقرير "سانا".