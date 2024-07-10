ما قصة اعتلاء وسم 'مصطفى البرغوثي' منصات التواصل الاجتماعي؟

العالم- فلسطين

وجاءت الردود بين مؤيد ومعارض للمقاطع حيث هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يتم تداوله حول البرغوثي وقالوا انه ملفق لتشويه سمعة البرغوثي و"صعب عليكم، تعبتم على الفاضي".



وسم "مصطفى البرغوثي" يعتلي منصات التواصل الاجتماعي ..

واكد المغردون ان الدكتور البرغوثى ليس من المطبعين وهو فلسطينى مقاوم حتى النخاع، مضيفين ان المقاومة هى الطريق الوحيدة لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

وقالوا ان "الدكتور مصطفى البرغوثى ليس: من المطبعين، ولا من المنبطحين، ولا من المنسقين، ولا من المنسحقين، ولا ممن يهادنون المحتلين، ولايؤمن بسردية واقعية وجود إسرائيل والتعايش معها، بل هو فلسطينى مقاوم حتى النخاع، ويحمل قضية فلسطين بين جوانحه كل حياته، ومن خيرة من يدافعون عنها عربيا ودوليا".





في المقابل قال اخرون ان: "البرغوثي وقع في وحل التطبيع وهنالك لجان اعلامية عبر منصة اكس تلقت تعميماً بالدفاع عن سلوك مصطفى البرغوثي الذي وقع من خلاله في وحل التطبيع"حسب تعبيرهم.