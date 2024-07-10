وزير حرب الاحتلال يضع شرطا لفتح معبر رفح 

العالم - الاحتلال

وقال غالانت خلال لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إن "إسرائيل" مستعدة لفتح معبر رفح لكنها لن تقبل عودة حماس إليه".

وشدد غالانت للمبعوث الأميركي على ضرورة إيجاد حل يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة على حد زعمة، من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا والتقدم في المفاوضات.

وانطلقت اليوم الأربعاء، مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الاسرى في غزة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحماس، في العاصمة القطرية الدوحة حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وكيان الاحتلال في الدوحة، اليوم لاستئناف محادثات الهدنة وصفقة الاسرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، والمكلف بقضية الاسرى في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.