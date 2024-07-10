قاليباف يؤكد ضرورة تطوير العلاقات الايرانية مع مجموعة بريكس

العالم - ايران

وعشية مغادرته إلى روسيا للمشاركة في اجتماع روساء برلمانات الدول الاعضاء في مجموعة البريكس قال قاليباف في تصريح صحفي بطهران إنه سيتم عقد أكثر من 250 اجتماع على مستوى الخبراء بشان القضايا المالية والنقدية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في إطار مجموعة بريكس وهذا أمر يشكل فرصة جيدة جدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير علاقاتها مع أعضاء هذه المجموعة.

وأضاف: لدى بريكس نظام نقدي ومالي مستقل منفصل عن الأنظمة الدولية الأخرى حيث يمكن للدول استخدامها لإجراء التبادلات المالية النقدية والتجارية الخاصة بها.