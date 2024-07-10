حزب الله يدك مرابض مدفعية الاحتلال بالجولان المحتل بالكاتيوشا

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة، استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة في الجولان السوري المحتل، بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

كما ذكرت في بيانها، أن هذه العملية جاءت "رداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس".

جاء في البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل امس، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 10-7- ‌‏2024 مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا. ‏

وفي وقتٍ سابق، ذكرت مصادر في جنوب لبنان، أن النيران اندلعت في مكان تواجد مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة.

وأكدت مصادر أخرى، رصد انطلاق نيران مباشرة من لبنان باتجاه أهداف للاحتلال داخل الأراضي المحتلة، المقابلة للقطاع الشرقي، وتصاعد أعمدة الدخان منها، في ظل فشل منظومة القبة الحديدية باعتراضها.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، بسبب إطلاق صواريخ من لبنان، وأشارت إلى سقوط صواريخ في مستوطنة "سديه نحمية".

وأوضحت صحيفة "معاريف"، أن حزب الله يقوم بتوسيع منطقة المواجهة، ويلقن "إسرائيل" دروساً في الاستراتيجيا، مشيرةً إلى أنه خلال 9 أشهر أطلق الحزب 6800 صاروخاً باتجاه كيان الاحتلال.

كذلك، لفت الإعلام العبري، إلى أن صواريخ حزب الله أدت إلى اندلاع 710 حرائق في الشمال، والتهام 180 ألف دونم من الأراضي.