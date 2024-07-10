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مقارنة بسيطة بين الانتخابات الرئاسية الايرانية والأمريكية .. والحكم لكم

الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

لو أجرينا مقارنة بسيطة بين الانتخابات الرئاسية الايرانية وتلك التي تجري في أمريكا، فسوف لن يكون خافيا على أحد غياب الاخلاقيات في تلك الامريكية عدا عن عدائية المناظرات.

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