بالفيديو..جندي اسرائيلي بغزة ينطف اسنانه لأخر مرة!

العالم-فلسطين

ووفقا للمشاهد التي بثتها القسام، جندي صهيوني غبي كان يعتقد أنه في منطقة آمنة وأن لا مقاومة تراقبه .. لدرجة أنه وقف ينظف أسنانه بالفرشاة عند نافذة المنزل الذي يتحصن فيه، لكن قذائف القسام كانت أقرب له!



هذا وهاجم مقاتلون للقسام، المقر واشتبكوا مع عناصر الاحتلال، قبل أن تبدأ رماية بقذائف الهاون على المكان لتأمين انسحاب المقاتلين المقتحمين للمقر.



ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من تصدي مقاتليها لآليات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهواء بمدينة غزة.



وفي بداية المقطع المصور، وثقت كتائب القسام استهداف جرافتين عسكريتين بصاروخ من مخلفات الاحتلال، إلى جانب مشاهد من تجهيز عناصرها للمكان بشكل مسبق.