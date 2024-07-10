مصر تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

العالم-مصر

وقال عبد العاطي أن طلبه للمجتمع الدولي يأتي في ظل مساعي إنهاء الصراع الإسرائيلي بغزة الذي وصفه بـ"الوحشي".

جاءت تصريحات الوزير المصري خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك بين مصر والأردن، حيث حذر عبد العاطي من مخاطر التصعيد واستهداف أمن لبنان مما يتسبب في دخول المنطقة في حرب شاملة.

وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري أن هناك تعاونا مشتركا مع الأردن والعراق وهناك تطلعات لبناء شركات استراتيجية وتنسيق مشترك لتعزيز سبل التعاون الثلاثي المشترك بما يخدم مصالح هذه الدول ويعود بالنفع على الجميع.

وفي وقت سابق، أعلن عبد العاطي، استعداد القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرصه على مواصلة تنسيق المواقف من خلال الآليات الثنائية القائمة.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، التي أشارت إلى أن "الطرفين بحثا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل".

ومن جانبه، أكد بلينكن "تقدير واشنطن لدور مصر المهم في دعم جهود وقف إطلاق النار ومشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة".