بعدسة العالم.. صمود غير عادي لأهالي غزة في مدرسة مدمرة بجباليا

العالم - خاص بالعالم



وثقت كاميرا العالم حجم الدمار الذي حل بمدرسة اللواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث تعيش هذه المدرسة كل أصناف المعاناة بعد حرق فصولها الدراسية وغرف النازحين وخيامهم. ورغم كل ذلك، لا يزال هناك العشرات من النازحين يسكنون في هذه المدرسة، كونهم فقدوا الملجأ والمأوى في ظل استمرار حالة الدمار في قطاع غزة.

ورغم الدمار الهائل الذي حل بالمدرسة، إلا أن هناك حالة من الصمود من قبل الفلسطينيين النازحين في المدرسة. حيث لم يبق فيها لا رف ولا جدار مع أسقف مائلة، ويحتمي الناس فيها بالأقمشة.

وقال أحد النازحين لمراسل العالم : "إن الحياة مأساوية ونعيش وسط دمار ليس عادياً. نحن خرجنا من المدرسة لأول مرة بسبب الدمار الذي حل بها، وعندما عدنا إليها مرة ثانية وجدناها محروقة. ورغم هذا، صنعنا فيها الخيام من الأقمشة".







والصورة أبلغ من أي كلام..



هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة عبر قصف جوي ومدفعي عنيف.



واستشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفل في غارات على حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.كما استشهد شخصان إثر استهداف مجموعة من الأهالي في الحي السعودي في رفح أيضا.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على حيي الرمال وتل الهوا غربي مدينة غزة. وكان اثنان وخمسون فلسطينيا قد استشهدوا، واصيب أكثر من مئتين آخرين جراء أربع مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في القطاع خلال أربع وعشرين ساعة.