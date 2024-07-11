الإحتلال يعتدي على الحرم الابراهيمي بالخليل.. وهذا ما فعله!

العالم - خاص بالعالم

الحرم الابراهيمي بالخليل من جديد في دائرة الاستهداف، الاحتلال تحت جنح الظلام أقدم على سقف صحن الحرم بالحديد والاسمنت، وهو ما يعتبر تغييرا في هيكليته وشكله الخارجي، أوقاف الخليل أدانت الخطوة واعتبرتها سافرة وصارخة وفيها تعد على صلاحياتها.



وقال غسان الرجبي مدير أوقاف الخليل:"الاحتلال قام باعتداء خطير وسافر بحق قدسية واسلامية الحرم الابراهيمي الشريف وماقام به هو إغلاق منطقة الصحن وسقف الصحن الحرم الابراهيمي الشريف الذي كان يطمع الاحتلال الاسرائيلي بإغلاقه منذ 30 عاما تقريبا وهذه مرحلة خطيرة ومسلسل جديد من مسلسل الإعتداءات، فهو يغير من معالم الحرم الابراهيمي الشريف إضافة الى الانتهاكات الكبيرة بحق قدسية واسلامية هذا المكان الطاهر والمقدس".



الجزء المستهدف من الحرم يقع في الجانب المغتصب، ويعد متنفسا وحيدا ومهما، وسقف الصحن يشكل خطورة على المصلين، وفيه استفزاز لمشاعر المسلمين ويسعى الاحتلال من خلال فعلته هذه السيطرة الكاملة على الحرم وهي حلقة من حلقات الاعتداءات المستمرة بحقه التي لم تتوقف منذ مجرزة الحرم الابراهيمي.



وقال معتز أبو سنينة مدير الحرم الابراهيمي الشريف:"خطوة جريئة جدا بالتعدي على معالم الحرم الابراهيمي الشريف، وتغييرا لمعالم الحرم الابراهيمي التاريخية والدينية والاثرية والذي من شأنه المساس والعبث بهذه المعالم التي لا يحق لأي أحد التصرف بها وبشأنها إلا الأوقاف الاسلامية المسؤولة عن الحرم الابراهيمي الشريف".

يسيطر الاحتلال ضمن التقسيم المكاني والزماني على 63 % من مساحة الحرم مقابل 37 % تحت السيطرة الفلسطينية وهو مدرج ضمن قائمة التراث العالمي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...