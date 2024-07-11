قاليباف: حذف الدولار سيحد من الضغط الأميركي على الاقتصادات الناشئة + فيديو

العالم – إيران

وفي كلمة ألقاها امام مؤتمر الجمعية العامة البرلمانية لمجموعة بريكس المنعقدة في سانت بطرزبورغ بروسيا أضاف قاليباف أن النظام العالمي الحالي لم يتمكن من تحقيق نتائج مثمرة في مجال تسوية الخلافات الإقليمية والدولية ووضع نهاية للحروب والصراعات وعدم المساواة، لذلك فإن طاقات اقتصادية وسياسية جماعية جديدة تتشكل في إطار المنظمات متعددة الأطراف لكي تسود الحوكمة العالمية على أساس مبدء التعددية القطبية.

وأكد أن الموقف الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على ضرورة الاهتمام بنظام متعدد الأقطاب، موضحا أن هكذا رؤية تجعل الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي في إيران يدعوان للمشاركة بعزيمة وإرادة قوية والتعاون المفيد بين الأعضاء والتحقق العملي لأهداف بريكس السامية.

ومضى قاليباف بالقول إن اقتصادات الدول الأعضاء في بريكس وفي ضوء طاقاتها العديدة في القطاعات المختلفة والاستراتيجية، تكمل وتعزز أحدها الآخر وهذا يشكل طاقة قيمة للتنمية المتبادلة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن من الإجراءات المهمة التي يتم متابعتها في بريكس هو حذف الدولار والإفادة من العملات البديلة للتجارة بين الاعضاء، موضحا أن ذلك سيسهم في قطع أحد ادوات الضغط الرئيسية لأميركا على الاقتصادات الناشئة.

ومضى يقول إن الاتفاق المالي الأخير بين إيران وروسيا يمثل نموذجا ناجحا للتعاون لحذف الدولار من العلاقات الثنائية.

واعتبر الترانزيت والطاقة والتجارة والبنوك بأنها تشكل أهم محاور التعاون بين أعضاء بريكس، وقال إن البرلمان والحكومة الجديدة في إيران جاهزان بشكل شامل للتعاون مع شركائهم في جميع هذه المجالات.

وفي جانب آخر قال قاليباف إن إيران اقترحت في الاجتماع السابق لبريكس الذي عقد في جنوب إفريقيا، إيجاد مجموعة الصداقة البرلمانية لبريكس في برلمانات الدول الأعضاء لتسهيل وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، وجدد هذا الاقتراح في هذا الاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الاقتراح موضع التطبيق.

واقترح أيضا أن يتم وضع العقوبات الاقتصادية ومواجهة الإجراءات القسرية الأحادية بوصفها تشكل تهديدا كبيرا ضد الأمن ورفاهية الشعوب والمواطنين العاديين لأعضاء بريكس على جدول أعمال الجمعية البرلمانية لبريكس، معربا عن اعتقاده بأن الإفادة من الحلول القانونية والآليات الجماعية يمكن أن تعطي نتائج مؤثرة في هذا المجال.

وأعلن الجهوزية التامة للبرلمان الإيراني للتعاون والتعامل الفعال والهادف مع نظرائه في بريكس في مجال تعزيز التقارب.

قاليباف يلتقي رئيس مجلس الدوما الروسي

هذا والتقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمدباقر قاليباف الموجود في روسيا للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية العامة لمجموعة بريكس، التقى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالودين على هامش الاجتماع.

وقد عقد الاجتماع اليوم الخميس علي هامش اجتماع الجمعية البرلمانية العامة لبريكس والمنعقد بمدينة سانت بطرزبورغ الروسية.

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالودين وكذلك رئيسة المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثلاث دول أخرى، انضمت رسميا إلى مجموعة بريكس وهي تعد اليوم واحداً من تسع من القوى الناشئة ممن تنضم إلى عضوية بريكس.

وتعد هذه أول مشاركة لمسؤول إيراني كبير في الجمعية العامة لبريكس عقب انخراط إيران رسميا إلى هذه المجموعة.