روسيا تدعو لإنشاء نظير لصندوق النقد الدولي 

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وأضاف باباكوف، خلال كلمة ألقاها في المنتدى البرلماني لدول "بريكس"، أنه "يتعين علينا أن نتأكد من أننا لا نقوم فعليا بإصلاح الصندوق الدولي، وصندوق النقد والمؤسسات التي تُشكل، ويتعين علينا أن ننشئ نظيرا خاصا لصندوق النقد الدولي، أو نسميه أيا كان تريدون صندوق النقد الدولي 2 أو أي شيء آخر، لكن الشيء الرئيسي، في جوهره هو إنشاء نظام مالي جديد".

وأشار البرلماني الروسي إلى أنه في هذه الحالة، سيتم ضمان السيادة الحقيقية لدول "بريكس"، وتلك الدول التي تخطط للنظر في التعاون مع المنظمة.

وينعقد المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسيثة، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري.

وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء".

وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى، دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.