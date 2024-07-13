كيف ترد إن أهانك أحدهم أو شتمك؟ الفرصة لا تأتي مرتين!

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لذلك إذا كنت تريد الحصول على حقك دون الوقوع في الخطأ، سيكون عليك تعلم بعض العبارات التي ستساعدك على ذلك، وتذكر أنها فرصتك لرد كرامتك دون تجريح أو أن تسقط أنت أيضا من نظر من حولك.

كيف ترد إن أهانك أحدهم أو شتمك؟

يشعر البعض بالعجز عند إهانتهم من قبل الآخرين أو سبهم، وذلك لعدم قدرتهم على مجاراتهم في هذا الأسلوب الوقح وسبهم بألفاظ مشينة، لذلك إليك بعض الحلول والردود التي تجعلك تبدو قويا دون أن تنجرف وراء الشتائم وتكون مماثلًا للشخص الذي أهانك.



قم بإلصاق كلماته به كأن تخبره بأنك ستلتزم الصمت حتى لا تتساوى معه في نفس الأخلاق. يكفي أن تفوض أمرك إلى الله، سيكون هذا كفيلا لإسكاته.

قم بإخباره أمك تعلم أنه لا يمكنه مجاراتك في الحديث والدفاع عن وجهة نظره بأدب فيلجأ إلى حجة الضعفاء وهي السب.

قل له أن إهانته لك لم تؤثر بك فما زال مقامك مرتفع بينما مقامه في الوحل. رد بحزم وأكد عليه أنك لا تقبل الإهانة وأن عليه احترام الأشخاص الموجودين ونفسه أولا، لكنه لا يستطيع احترام ذاته فهل يمكنه احترام أحد آخر؟ إذا لم يسبني أمثالك من الأغبياء فسأشك في قدراتي. لقد حصلت على حسناتك فهنيئا لي بها. كفاني الله أمثالك من سليطي اللسان وانتقم منك. أنا أسامحك على ما ورد منك لأنني أعلم أنك لا تستطيع التفكير في أبعد من ذلك. ما تقوم به ليس إلا انعكاسا لتربيتك ومنزلك. غفر الله لي ولك.



كيف تتعامل مع الشخص الذي يشتمك؟

بعد أن تعلمت بعض الردود التي يمكنك الرد بها على شخص يسبك، ولكن ماذا عليك أن تفعل إن استمر هذا الشخص في مطاردتك أو كنت تقابله بشكل يومي.



التجاهل



إذا كانت الإهانة غير موجهة إليك مباشرة ويتعمد صاحبها أن يثير المشكلات معك تجاهل وجوده ففي البداية ستتجنب الكثير من المشكلات ومع الوقت سيدرك الخطأ الذي وقع فيه وربما لا يكرره مرة أخرى.



الرد بهدوء



لا تسمح له باستفزازك أو إثارة غضبك بسهولة، لأن ذلك هو هدفه من البداية، لذلك اختر كلماتك بعناية وقم بالرد عليه مع شرح وجهة نظرك في الأمر محل الخلاف بينكما.



تجنب الانجراف معه وتبادل الشتائم والإهانات حتى لا تضيع حقك.



السخرية



يمكنك قلب الطاولة عليه من خلال السخرية من كلماته وتحويل الإهانة إلى محل سخرية وفكاهة، وقد يساعد ذلك على تهدئة الأوضاع وجعل من يتعمد إهانتك لا يجد الفرصة للعودة إلى طريق الغضب الذي أشعله منذ البداية.



الابتعاد



ابتعد عن الشخص نفسه في العموم، ولكن ابتعد كذلك عن الموقف المحتدم، فيمكنك رفض الإهانة والانسحاب بهدوء حتى لا يتطور الأمر بشكل لا تحمد عقباه.



طلب المساعدة



لا تتردد في طلب المساعدة من الآخرين إذا تحولت الإهانة إلى تهديد فسلامتك أهم من أي شيء قد تمر به.