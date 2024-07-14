آخر تطورات إطلاق النار على 'ترامب' أمام حشد انتخابي

العالم _ الأميرکيتان

ونجا ترامب، يوم أمس السبت، من محاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته، لكنه أصيب في أذنه وتم نقله الى المستشفى وهو بصحة جيدة حاليا.

واوضحت "سي إن إن "نقلا عن شرطة بنسلفانيا، بان الضحايا الثلاث في إطلاق النار الذي استهدف التجمع الانتخابي لترامب هم رجال وبالغون.

وقالت الوكالة الامريكية، إن مطلق النار أطلق عدة طلقات من"موقع مرتفع" خارج المسيرة قبل أن يقوم أفراد الخدمة السرية "بتحييد" مطلق النار.

واضافت سي إن إن نقلا عن مصادر مطلعة، ان "إف بي آي" حدد هوية مطلق النار، والمشتبه به في إطلاق النار على ترامب شاب يبلغ 20 عاما وينحدر من ولاية بنسلفانيا.

صورة مطلق النار على ترامب

واضافت المصادر ان مطلق النار كان يتمركز على أحد الأسطح خارج الحشد، أثناء إلقاء ترامب خطابا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا.

والتقط مصور صحيفة نيويورك تايمز بالخطأ صورة تظهر رصاصة أخرى تمر على بعد سنتيمترات قليلة من رقبة ترامب قبل لحظات من إصابته.

وشددت شرطة مدينة نيويورك الإجراءات الأمنية حول برج ترامب في مانهاتن وفي معالم أخرى في المدينة بعد محاولة اغتياله.

ردود فعل بمحاولة الاغتيال الفاشلة..

وقال مستشارو ترامب إنه "في حالة جيدة" وأنه "يتطلع" إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل.

وندد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالعنف ، قائلا في بيان إنه “ممتن” لأن ترامب آمن.

وأصدرت ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بيانًا أعربت فيه عن شكرها لرجال انفاذ القانون.

وقال جونيور ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه تحدث إلى والده عبر الهاتف واطمأن عليه وهو في حالة معنوية كبيرة.

وكتب عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز تدوينة على منصة "X" قال فيها: "الأحداث التي وقعت في مسيرة اليوم في بنسلفانيا مروعة.. أبعث بصلواتي إلى الرئيس السابق ترامب وعائلته وكل من حضر حدث اليوم".

ماذا قال الشهود العيان؟

قال شاهد لهيئة الإذاعة البريطانية إنه رأى مطلق النار يتسلق سطح مبنى منخفض الارتفاع خارج محيط الأمن ومعه بندقية وصاح في ضباط الشرطة القريبين لتنبيههم إلى التهديد المحتمل.

وأضاف أن الشرطة بدت في حيرة في البداية ولم تستجب على الفور للتحذير، مشيرا إلى أن "الشيء التالي الذي تعرفه، هو أن 5 طلقات نارية انطلقت".

وأوضح الشاهد: "قام أفراد الخدمة السرية بتفجير رأسه. زحفوا إلى السطح، ووجهوا بنادقهم نحوه، وتأكدوا من أنه ميت، لقد مات، وهذا كل شيء، انتهى الأمر".

وقال رون مووس، أحد أنصار ترامب الذي كان في الحشد، لرويترز إنه سمع نحو 4 طلقات نارية.

وأضاف مووس: "رأيت الحشد ينزل على الأرض ثم انحنى ترامب بسرعة كبيرة.. ومن ثم قفز جميع أفراد الخدمة السرية وأفراد حمايته بأسرع ما يمكن. نتحدث عن ثانية.. قاموا جميعا بحمايته".

وقال جيم مور (57 عاما) الذي كان في المقاعد خلف المنصة، إن رجلا على بعد 5 صفوف منه تعرض لإطلاق نار وسقط.

وأضاف أن الضباط جاءوا ورافقوه خلف المدرج، حيث اعتنوا بجراحه.

وقال مور، وهو من مقاطعة بيفر بولاية بنسلفانيا: "أصيب الرجل خلفنا مباشرة. وبعد أن أبعدوا ترامب عن المكان، أخذوه وساروا به إلى أسفل - كان يمشي - أخذوه خلف المدرجات ووضعوه على الأرض".

وقالت امرأتان في السبعينات من العمر تجلسان بالقرب من المنصة لرويترز إنهما شاهدتا شخصين يسقطان بعد إطلاق النار والشرطة تعتني بهما.

يتبع