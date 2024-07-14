ماذا تعرف عن حركة 'أنتيفا' التي حاولت قتل ترامب؟

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وتابعت وسائل إعلام اميركية، أن كروكس يبلغ من العمر 20 عاماً، وهو من بيثيل بارك بولاية بنسلفانيا التي كانت على بعد حوالي 40 ميلاً جنوب تجمع بتلر.

كذلك لفتت إلى أنه وعلى ما يبدو أن كروكس أصيب برصاصة في الرأس بعد أن حاول استهداف الرئيس السابق الدوافع لم يتم الكشف عنها.

وتعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، لمحاول اغتيال نجا منها، أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ما هي حركة 'أنتيفا' التي حاولت قتل ترامب؟

أنتيفا اختصار لعبارة "مناهضة الفاشية"وتشير إلى شبكة لا مركزية من المتشددين اليساريين الذين يعارضون ما يعتقدون أنهم متطرفون فاشيون أو عنصريون أو يمينيون.

في حين أن البعض يعتبر أنتيفا مجموعة فرعية من الفوضويين، فأتباعها كثيرًا ما يمزجون بين وجهات النظر الفوضوية والشيوعية.

أحد الرموز الأكثر شيوعًا التي تستخدمها أنتيفا يجمع بين العلم الأحمر للثورة الروسية عام 1917 والعلم الأسود للفوضويين في القرن التاسع عشر.

تنظم جماعات أنتيفا احتجاجات مضادة لتعطيل التجمعات والمسيرات اليمينية المتطرفة. وغالباً ما ينظمون أنفسهم في كتل سوداء (تجمعات مخصصة من الأفراد الذين يرتدون ملابس سوداء، وأقنعة تزلج، وأوشحة، ونظارات شمسية، وغيرها من المواد لإخفاء وجوههم)، ويستخدمون الأجهزة المتفجرة المرتجلة وغيرها من الأسلحة محلية الصنع، ويلجأون إلى التخريب. بالإضافة إلى ذلك، ينظم أعضاء أنتيفا أنشطتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكات نظير إلى نظير المشفرة، وخدمات المراسلة المشفرة مثل Signal.

ونشطت جماعات أنتيفا بشكل متزايد في الاحتجاجات والمسيرات على مدى السنوات القليلة الماضية، خاصة تلك التي تضم مشاركين من اليمين المتطرف. في يونيو/حزيران 2016، على سبيل المثال، واجهت أنتيفا ومتظاهرون آخرون مسيرة للنازيين الجدد في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، حيث تعرض خمسة أشخاص على الأقل للطعن.

في فبراير ومارس وأبريل 2017، هاجم أعضاء أنتيفا متظاهرين من اليمين المتطرف في جامعة كاليفورنيا، بيركلي باستخدام الطوب والأنابيب والمطارق والأجهزة الحارقة محلية الصنع. في يوليو 2019، حاول ويليام فان سبرونسن، الذي نصب نفسه عضوًا في حركة أنتيفا، تفجير منشأة احتجاز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في تاكوما بواشنطن، باستخدام خزان غاز البروبان، لكنه قُتل على يد الشرطة.

مثل بعض الأنواع الأخرى من المتطرفين المحليين في الولايات المتحدة، تتبع أنتيفا هيكلًا تنظيميًا لا مركزيًا.

في مقال مؤثر في طبعة عام 1992 من مجلة Seditionist، دعا الناشط المناهض للحكومة لويس ر. بيم إلى هيكل تنظيمي أطلق عليه اسم "المقاومة بلا قيادة". وكما أشار بيم، "باستخدام مفهوم المقاومة بلا قيادة، يعمل جميع الأفراد والجماعات بشكل مستقل عن بعضهم البعض، ولا يقدمون تقاريرهم أبدًا إلى مقر مركزي أو قائد واحد للحصول على التوجيه أو التعليمات، كما الحال مع أولئك الذين ينتمون إلى منظمة هرمية نموذجية".

جادل بيم بأن هذا التكتيك كان مفيدًا لليساريين تمامًا كما كان مفيدًا للمتطرفين اليمينيين. وكتب بعد عدة سنوات: "إن الوطني الأمريكي الجديد لن يكون يساريًا ولا يمينيًا، بل مجرد رجل حر يناضل من أجل الحرية". وأصبحت المقاومة بلا قيادة نموذجا مفيدا للعديد . من أنواع المتطرفين، بما في ذلك شبكات اليسار المتطرف مثل أنتيفا.

ما الدور الذي لعبته جماعات أنتيفا في الاحتجاجات؟

أنتيفا لعبت دورًا ثانويًا في أعمال العنف. ويبدو أن الغالبية العظمى من عمليات النهب جاءت من الانتهازيين المحليين الذين ليس لديهم أي انتماءات أو أهداف سياسية. وكان معظمهم من المجرمين العاديين.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الأدلة على وجود نشاط منظم من المتطرفين اليساريين واليمينيين، بما في ذلك الأفراد الذين سافروا من دول أخرى. وحذر جون ميلر، نائب مفوض الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إدارة شرطة نيويورك، من أن شبكة صغيرة من المتطرفين نظمت أعمال عنف في مدينة نيويورك. "قبل بدء الاحتجاجات، شرع منظمو بعض الجماعات الفوضوية في جمع أموال الكفالة، وقام الأشخاص المسؤولون عن جمع أموال الكفالة، بتجنيد الأطباء والفرق الطبية المجهزة بالمعدات للانتشار تحسبًا لتفاعلات عنيفة مع الشرطة، وقال، بناء على معلومات استخباراتية جمعتها فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في نيويورك. "لقد استعدوا لارتكاب أضرار بالممتلكات وأبلغوا الأشخاص الذين كانوا يتبعونهم بأن ذلك يجب أن يتم بشكل انتقائي وفقط في المناطق الأكثر ثراءً أو في المتاجر الراقية التي تديرها كيانات الشركات". كانت هناك أيضًا تقارير متعددة عن تسلل العنصريين البيض إلى الاحتجاجات السلمية في مدن مثل بوسطن ودنفر وتامبا ودالاس.

ولزيادة الارتباك، كان هناك قدر كبير من المعلومات المضللة وانتشار الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، أغلق تويتر العديد من الحسابات التي قال إنها تديرها مجموعة عنصرية بيضاء تسمى Identity Evropa، والتي كانت تتظاهر بأنها Antifa.

ما التهديد الأوسع الذي تشكله أنتيفا والأنواع الأخرى من المتطرفين؟

يضم أقصى اليسار مزيجًا لا مركزيًا من الجهات الفاعلة. فالفوضويون، على سبيل المثال، يعارضون بشكل أساسي الحكومة والرأسمالية، وقد نظموا مؤامرات وهجمات ضد أهداف الحكومة والرأسمالية والعولمة. قامت جماعات حقوق البيئة والحيوان، مثل جبهة تحرير الأرض وجبهة تحرير الحيوان، بشن هجمات صغيرة النطاق ضد الشركات التي تعتبرها تستغل البيئة. لقد ارتكب أتباع أنتيفا عددًا صغيرًا من المؤامرات والهجمات.

مثل كل جماعة متطرفة محلية تقريبًا في الولايات المتحدة – بما في ذلك المنظمات العنصرية البيضاء مثل Base وAtomwaffen Division – لم تصنف الحكومة الأمريكية أنتيفا كمنظمة إرهابية. وبدلاً من ذلك، صنفت الحكومة الأمريكية عمومًا الجماعات الإرهابية الدولية فقط، مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

في أبريل 2020، صنفت إدارة ترامب الحركة الإمبراطورية الروسية، وهي جماعة قومية متطرفة تؤمن بسيادة البيض ومقرها روسيا، كمنظمة إرهابية. سمح هذا التصنيف لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بحظر أي ممتلكات أو أصول أمريكية تابعة للحركة الإمبراطورية الروسية.

كما منعت الأمريكيين من التعاملات المالية مع المنظمة وسهلت منع أعضائها من السفر إلى الولايات المتحدة. وبينما أثار الرئيس ترامب إمكانية تصنيف أنتيفا كمنظمة إرهابية، فإن مثل هذه الخطوة ستكون مشكلة. ومن شأنه أن يثير تحديات خطيرة للتعديل الأول ويثير العديد من الأسئلة حول المعايير التي ينبغي استخدامها لتحديد الجماعات اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة وغيرها من الجماعات المتطرفة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أنتيفا ليست "مجموعة" في حد ذاتها، بل هي شبكة لا مركزية من الأفراد. وبالتالي، فمن غير المرجح أن يكون لتصنيف أنتيفا كمنظمة إرهابية تأثير كبير.

استنادًا إلى مجموعة بيانات CSIS المكونة من 893 حادث إرهابي في الولايات المتحدة بين يناير 1994 ومايو 2020، شكلت الهجمات التي شنها مرتكبو الجرائم اليسارية مثل أنتيفا نسبة ضئيلة من إجمالي الهجمات الإرهابية والخسائر البشرية. ارتكب الإرهابيون اليمينيون الأغلبية – 57% – من جميع الهجمات والمؤامرات خلال هذه الفترة، وخاصة أولئك الذين كانوا من العنصريين البيض، والمتطرفين المناهضين للحكومة، والعزاب غير الطوعيين (أو المنعزلين). وبالمقارنة، دبر المتطرفون اليساريون 25% من الحوادث خلال هذه الفترة، يليها 15% من الإرهابيين الدينيين، و3% من القوميين العرقيين، و0.7% من الإرهابيين بدوافع أخرى. وفي تحليل الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية، قتل الإرهاب الديني أكبر عدد من الأفراد – 3086 شخص – ويرجع ذلك في المقام الأول إلى هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي تسببت في مقتل 2977 شخص.

وبالمقارنة، تسببت الهجمات الإرهابية اليمينية في مقتل 335 شخصًا، وتسببت الهجمات الإرهابية اليسارية في مقتل 22 شخصًا، وتسبب الإرهابيون القوميون العرقيون في مقتل 5 أشخاص.