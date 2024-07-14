شرطة الإحتلال تعتقل متظاهرين بالقدس وتقمع اخرين في تل ابيب

العالم - الاحتلال

وتجمع المتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت القناة 12 الخاصة إن "الشرطة اعتقلت عددًا من المتظاهرين الذي تجمعوا قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس، بتهمة إثارة الشغب ومحاولة تجاوز الحواجز التي نصبتها قوات الشرطة".

وفي تل أبيب قمعت الشرطة آلاف المتظاهرين في ساحة المختطفين وسط المدينة، وفرقت المظاهرة المطالبة بإبرام صفقة تبادل، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقالت الهيئة، إن "الشرطة أعلنت المظاهرة بأنها غير قانونية، بعد أن أشعل المتظاهرون النيران في الشارع المحاذي لساحة المختطفين وسط تل أبيب".

وشهدت العديد من المناطق في أنحاء الكيان المحتل، مظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية وإجراء انتخابات مبكرة.

والجمعة، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لهيئة البث الرسمية، إن نتنياهو، يدير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بمفرده تقريبا، وأن هناك مخاوف من أن يقدم على عرقلتها.

واستضافت قطر ومصر الأسبوع الماضي وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بقطاع غزة.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة والكيان المحتل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.

ويشن كيان الاحتلال عدوانا على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وتواصل تل أبيب العدوان متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.