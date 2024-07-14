نائب أمريكي يكشف عن مصير ترامب السياسي بعد محاولة اغتياله

العالم- الامريكيتان

وجاءت تصريحات النائب فان أوردن خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال خلالها إن "الرئيس المرشح للرئاسة دونالد ترامب نجا بأعجوبة من هذا الهجوم، وفاز للتو في الانتخابات".

وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن ممثلين آخرين عن الحزب الجمهوري الأمريكي يعتقدون أيضا أن هذا الحادث سيؤثر بشكل كبير على فرص ترامب في الفوز بالانتخابات كرئيس مستقبلي للبلاد.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.

وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية لكنه نجا من محاولة الاغتيال.