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وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
الأحد ١٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مساء الأحد خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة .

العالم - أوروبا

وقال لامي خلال اجتماعاته مع القيادات الإسرائيلية والفلسطينية إن "الحرب المستمرة في غزة لا تطاق"، مشددا على أن بلاده " "تريد المساعدة في الجهود الدبلوماسية لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار، وإفساح المجال لمسار موثوق لا رجعة فيه نحو اتفاق ثنائي لحل الدولتين".

والتقى لامي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ورئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم الأحد، ودعا إلى إطلاق سراح جميع "الرهائن"، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

وطالب لامي إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقال إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى "الإصلاح والتمكين" حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الذي يتزعمه لامي وحكومة المحافظين السابقة تجنبت في البداية الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستخدموا عبارات مثل "وقفة إنسانية"، لكن اللهجة البريطانية أصبحت أقوى مع مرور الوقت.

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