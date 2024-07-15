غضب شعبي مغربي ضد شراء قمر صناعي تجسسي اسرائيلي

العالم - المغاربية

المغرب.. تشهد البلاد احتقاناً شعبياً بسبب استمرار التطبيع وهناك غضب شعبي بعد الاعلان عن شراء الرباط قمراً صناعياً تجسسياً من كيان الاحتلال.

موريتانيا.. استمرار السجال حول نتائج الانتخابات ووزارة الداخلية ترفض مطالب معارضين بالدعوة الی حوار.

ليبيا.. تصاعد الجدل حول اللقاء الثلاثي المرتقب في القاهرة بين رؤساء مجالس النواب والاعلی للدولة والرئاسي.

تونس.. بعد صدور دعوة الناخبين الی الاستحقاق الرئاسي، منظمات حقوقية تصف المشهد الانتخابي بالباهت.

الجزائر.. الجزائر تسعی لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء بعد انتاج 80 في المئة من حاجاتها السنوية من خلال القمح خلال هذا الموسم.

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