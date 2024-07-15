الغارديان: 'اسرائيل' دمرت غزة وأعادتها الی عام 1980

العالم - فلسطين

ثلاثة مجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في اليوم الثالث والثمانين بعد المئتين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصل منها للمستشفيات ثمانون شهيداً ومئتان وستة عشر جريحاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الذي دخل شهره العاشر إلى نحو ثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمئة شهيد وأكثر من تسعة وثمانين ألف جريح ومصاب.

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وفيما أكدت الوزارة أن حصيلة مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدرسة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بلغت اثنين وعشرين شهيداً ومئة واثنين من الجرحى، أحصى الدفاع المدني في غزة وقوع نحو أربعمئة فلسطيني بين شهيد وجريح أكثر من نصفهم من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع. وأكد الدفاع المدني أن قصف الاحتلال دمر ألفا ومئتي خيمة ومقراً لتوزيع مساعدات ومحطة تحلية مياه. وتعتبر الغارة التي استهدفت النصيرات الخامسة على مدرسة تؤوي نازحين خلال ثمانية أيام فقط.

بلدية دير البلح من جانبها أبلغت عن توقف جميع آبار وخزانات المياه التابعة للبلدية والتي تغذي نحو سبعمئة ألف فلسطيني بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها محذرة مخاطر صحية وإنسانية.

وأكدت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة أن النازحين في القطاع عاجزون عن إيجاد أماكن لينزحوا إليها، فيما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً كشفت فيه أن غزة باتت مغطاة بنحو أربعين مليون طن من الركام وأنها ستحتاج إلى ستمئة مليون دولار لإزالة هذا الركام. وأشارت الصحيفة الى أن عملية الإزالة قد تستغرق أكثر من خمسة عشر عاماً هذا على حساب مئة شاحنة يومياً لافتة الى أن أكثر من مئة وثلاثة وسبعين ألفاً ومئتين وسبعة وتسعين مبنى تضرروا في غزة أي أكثر من نصف مباني القطاع. وبينت الغارديان نقلا عن مسؤول أممي مقيم بغزة أن القنابل التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي والتي تزن ألفي رطل غيرت التضاريس الفعلية للقطاع معتبرا أن غزة عادت إلى سنوات 1980 بمعنى أن الاحتلال محى أربعة وأربعين عاما من التنمية في غزة.

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