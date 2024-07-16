أهالي حسكة يواجهون كارثة صحية بعد قطع تركيا مياه الشرب

العالم _ مراسلون

وقال المدير العام للهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الدكتور عمر العاكوب لقناة العالم: اليوم المواطن يستخدم اي بئر جنب مياه مالحة فهذا يؤدي الى اوبئة. من خلالكم نخاطب المنظمات الدولية لمتابعة وضع مياه علوك.

ناقوس الخطر يُدق مرة اخرى في الجزيرة السورية بعد انتشار العديد من الأمراض والجراثيم جراء المياه غير معروفة المصدر الاتية من الصهاريج والخزانات المنتشرة في الاحياء كحلول إسعافية.

وسط مناشدات من المجتمع المحلي بالتدخل الفوري، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبقى الخوف والخطر دوماً على الاطفال الذين باتوا محط انظار الاهالي والكوادر الطبية في محاولة ذاتية للإنقاذ.

حلول حكومية مستمرة ضمن الامكانات المتاحة، ومطالب الاهالي ترتفع لإيجاد الحلول الجذرية لا الاسعافية في ظل واقع معيشي صعب تفرضه أطراف النزاع في المنطقة.

كارثة انسانية مرتقبة تنذر بها مديرية الصحة في محافظة الحسكة، لعل هذه الأصوات تصل للجهات المعنية ولكل العاملين في الشأن الإنساني الدولي لتحييد مياه الشرب عن الصراع الدائر في المنطقة.