زيادة ترانزيت البضائع من ميناء تشابهار الإيراني إلى أفغانستان

العالم - إيران

وقال حجةالله عبدالملكي في الاجتماع التجاري الإيراني الأفغاني المشترك في جمارك دوغارون تايباد الحدودية في محافظة خراسان الرضوية الإيرانية: وفقا للاتفاق بين البلدين، سيتم نقل 6 ملايين طن من البضائع إلى أفغانستان عبر ميناء تشابهار (بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران).

وأضاف: أن زيادة تفاعل إيران مع دول الجوار تعد من أهم إنجازات الحكومة الـ13.

وتابع عبدالملكي: تعتبر إيران منطقة مثالية لترانزيت البضائع إلى دول الجوار، وقد جذبت هذه القدرة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال مستشار رئيس الجمهورية وأمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الإيرانية الحرة والخاصة، مشيرا إلى أن أفغانستان تسعى إلى زيادة العلاقات الاقتصادية مع إيران، إن إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين هو مطلب أفغانستان، والجانبان يبحثان عن حلول قانونية.

وأشار عبدالملكي إلى أن إنشاء منطقة دوغارون الحرة يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد الإيراني، وأضاف: تلعب هذه المنطقة الحرة دورا كبيرا في جذب المستثمرين الإيرانيين والأجانب، ويجب استغلال كل الإمكانات للدخول إلى السوق الأفغانية.

من جانبه قال القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الأفغانية الموقتة في هذا الاجتماع: أن السلطات الاقتصادية الأفغانية تؤكد على زيادة الترانزيت عبر حدود إيران.

وأضاف نورالدين عزيزي: أن كبار المسؤولين في أفغانستان يسعون إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار وسيستخدمون أي قدرة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: حتى سنوات قليلة مضت، كان أسطول النقل الأفغاني إلى حدود الدول المجاورة يبلغ نحو 200 شاحنة يوميا، وقد ارتفع الآن إلى 1500 شاحنة يوميا.

وتابع أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الشريك الاقتصادي الأهم لأفغانستان، ومن أجل رفع مستوى العلاقات في هذا القطاع يجب التقليل من العقبات.

وانعقد الاجتماع الاقتصادي المشترك الأول بين إيران وأفغانستان يوم الاثنين بحضور مسؤولي البلدين في منطقة دوغارون تايباد الاقتصادية الخاصة شرق إيران.

وتقع حدود دوغارون على بعد 18 كيلومترا من مدينة تايباد.

والحجم الاكبر لعمل هذه الجمارك هو ترانزيت البضائع عبر ميناء بندرعباس بجنوب إيران حيث يتم نقل بضائع التجار الأفغان والباكستانيين وأحيانا الهنود والدول الأخرى المجاورة لأفغانستان إلى جمارك بندرعباس وبندر لنكه عبر دول الخليج الفارسي ومن هناك إلى معبر دوغارون الرسمي للدخول إلى افغانستان.