غرق ناقلة النفط 'برستيج فالكون' قبالة سواحل عمان

العالم - عمان

ولفت المركز إلى أن طاقم الناقلة لا يزال في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن البحث عن الطاقم المفقود لا يزال جاريا.

وذكر المركز أن ناقلة النفط الغارقة "برستيج فالكون" كانت تقل طاقما مكونا من 16 شخصا، 13 منهم من الجنسية الهندية و3 من الجنسية السريلانكية، ولا يزال البحث عن الطاقم المفقود جاريا.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن في اليمن.

وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة، ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007، وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بعد ظهر الثلاثاء، أن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ.