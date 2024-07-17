طائرات مسيرة تستهدف قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

العالم- العراق

وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول عسكري عراقي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة، موضحا أن الجيش كثف دورياته في المناطق المحيطة بالقاعدة لمنع وقوع هجمات أخرى محتملة.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن "قذيفة استهدفت القاعدة على ما يبدو، لكن دون التسبب في خسائر بشرية".

واشار موقع قناة روسيا اليوم ان هذا أول هجوم على القوات الأمريكية في العراق منذ أوائل فبراير، حيث جاء قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده امريكا في البلاد.

وكانت واشنطن وبغداد بدأتا في يناير محادثات لإعادة تقييم انسحاب قوات التحالف والذي تشكل عام 2014.